Infantino annuncia | «La Fifa studia modifiche al fuorigioco Impensabile un calcio senza VAR»

(Di venerdì 5 marzo 2021) Gianni, presidente della, ha parlato a margine dell’assemblea annuale Ifab: le sue dichiarazioni Gianni, presidente della, ha parlato a margine dell’assemblea annuale IFAB. Le sue dichiarazioni. «Discutiamo sempre di come possiamo migliorare ile di come renderlo più attraente,snaturare lo spirito del nostri sport. La regola sulè stata modificata due volte in 135 anni, ma siamo aperti ache aumentino lo spettacolo e il numero delle reti, a cose che diano più opportunità agli attaccanti. C’è stata anche una proposta di Arsene Wenger». VAR – «Sta offrendo maggiore giustizia al, lo rende più pulito e aiuta gli arbitri. Ad alcuni dà allegria, ad altri la toglie, ...

Ultime Notizie dalla rete : Infantino annuncia

Juventus News 24

Gianni, presidente della FIFA, ha parlato a margine dell'assemblea annuale Ifab: le sue ...Con un comunicato ufficiale la Cittanoveseil cambio in panchina: esonerato mister, arriva Graziano Nocera Avvicendamento in panchina in casa Cittanovese . La pesantissima sconfitta interna di ieri, arrivata al culmine di un ...Diretta Carrarese Grosseto: streaming video tv, orario, quote, probabili formazioni e risultato live della sfida di Serie C, girone A, nella 28^ giornata.Sono state diramate le formazioni ufficiali di Carrarese e Grosseto di fronte a partire dalle ore 15 (LIVEMATCH su Tuttoc.com) nella gara valida come uno dei due posticipi della 28^ giornata. Silvio B ...