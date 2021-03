Indice Rt: l'Italia torna sopra 1. Dati regioni di oggi 5 marzo (Di venerdì 5 marzo 2021) Sale ancora l' Indice Rt Italia , tornato sopra quota 1 dopo sette settimane. La stima della cabina di regia porta il parametro a 1.06, la scorsa settimana si era attestato a 0.99 . Un dato rilevante ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) Sale ancora l'Rttoquota 1 dopo sette settimane. La stima della cabina di regia porta il parametro a 1.06, la scorsa settimana si era attestato a 0.99 . Un dato rilevante ...

fattoquotidiano : I contagi da coronavirus in Italia continuano a correre: l’indice Rt nazionale ha superato quota 1, passando da 0,9… - TgrRaiFVG : ?? Tutto il FVG in zona arancione da lunedì 8 marzo. Indice Rt sotto l'1, ma decisivo l'aumento di contagi e focola… - Agenzia_Italia : L'indice di contagio Rt per la prima volta sopra 1 dopo 7 settimane - RadioGoldAl : In Italia l'Rt raggiunge quota 1,06: in Piemonte l'indice supera quello nazionale - Lukyluke311 : RT @gzibordi: In Italia l'indice di mortalità eccessiva (sopra la media) per l'ultima settimana di Febbraio è sceso a -1, piu' BASSO della… -