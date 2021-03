In arrivo un crollo delle temperature su mezza Italia e qualche pioggia (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - L'imminente fine settimana sarà caratterizzato dall'irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani che farà crollare le temperature di 8-10 gradi rispetto a questi giorni non solo al Nord ma anche su tutte le regioni adriatiche. Oltre al clima più fresco torneranno anche delle piogge. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sin dalle primissime ore di sabato venti di Bora faranno il loro ingresso al Nordest dove le precipitazioni presenti verranno portate velocemente verso il Nordovest (neve a 800 metri circa). Il tempo peggiorerà pure su Marche, Abruzzo e Molise (neve sull'Appennino a 1500 metri), sulle zone interne del Lazio, sulla bassa Toscana e infine sulla Sardegna. qualche piovasco non è da escludere nemmeno su casertano, napoletano, potentino e foggiano. La giornata di domenica vedrà il ritorno di una certa ... Leggi su agi (Di venerdì 5 marzo 2021) AGI - L'imminente fine settimana sarà caratterizzato dall'irruzione di aria fredda proveniente dai Balcani che farà crollare ledi 8-10 gradi rispetto a questi giorni non solo al Nord ma anche su tutte le regioni adriatiche. Oltre al clima più fresco torneranno anchepiogge. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che sin dalle primissime ore di sabato venti di Bora faranno il loro ingresso al Nordest dove le precipitazioni presenti verranno portate velocemente verso il Nordovest (neve a 800 metri circa). Il tempo peggiorerà pure su Marche, Abruzzo e Molise (neve sull'Appennino a 1500 metri), sulle zone interne del Lazio, sulla bassa Toscana e infine sulla Sardegna.piovasco non è da escludere nemmeno su casertano, napoletano, potentino e foggiano. La giornata di domenica vedrà il ritorno di una certa ...

