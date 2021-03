Ibrahimovic a Sanremo: “Amadeus, mi hai sottovalutato?” | News (Di sabato 6 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ecco le parole di Zlatan Ibrahimovic al suo ingresso sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo Ibrahimovic a Sanremo: “Amadeus, mi hai sottovalutato?” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di sabato 6 marzo 2021) Le ultime notizie sul Milan. Ecco le parole di Zlatanal suo ingresso sul palco del Teatro Ariston al Festival di: “, mi hai?”Pianeta Milan.

Raiofficialnews : 60 km in moto per raggiungere @SanremoRai: la clip è su #RaiPlay ?? - Corriere : Comico improvvisato, perfetto nei tempi: perché Ibra è stato fondamentale per il Fest... - AntoVitiello : #Tonali stamattina a Milanello per curare una piccola contrattura, ma dovrebbe farcela per la trasferta di Verona.… - PianetaMilan : @Ibra_official a #Sanremo : ' #Amadeus , mi hai sottovalutato?' | News #ACMilan #Milan #SempreMilan #Ibrahimovic… - fxxxxrqwe : RT @Corriere: Sanremo, Ibra «caccia» Amadeus dal palco. Poi: «Chiedo a Zlatan se posso presentare» -