Friends | David Schwimmer conferma | Le riprese della reunion partiranno ad aprile

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 marzo 2021)l'inizio dellediprevisto per, con la messa in campo di misure di sicurezza straordinarie per proteggere cast e crew.ha finalmenteto l'imminente avvio dellediche i fansitcom di culto sognano da tempo. La lavorazione del revival dovrebbe iniziare ad. Ecco quanto dichiarato daa Andy Cohen su SiriusXM qualche giorno fa: "Sta per succedere. Inizieremo tra poco più di un mese. Sto tornando a Los Angeles". Il 54enne ...