Finito sotto processo per aver portato un mazzo di fiori: finisce l'incubo per Alessio Feniello (Di venerdì 5 marzo 2021) Alessio Feniello è un padre che, dopo aver perso il figlio in una tragedia, dovette anche affrontare un processo. Ora, il giudice ha emesso infine la sua sentenza. E' arrivata nelle ultime ore la sentenza che Alessio Feniello, 58 anni, aspettava dal 21 maggio 2018, giorno in cui compì un gesto più che comprensibile per un L'articolo proviene da Leggilo.org.

