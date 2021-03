È morto Carlo Tognoli, ex sindaco di Milano (Di venerdì 5 marzo 2021) È morto a 82 anni Carlo Tognoli, sindaco di Milano tra il 1976 e il 1986, eletto con il Partito Socialista Italiano (PSI). Nato a Milano il 16 giugno 1938, a 20 anni Tognoli si iscrisse al PSI di cui Leggi su ilpost (Di venerdì 5 marzo 2021) Èa 82 anniditra il 1976 e il 1986, eletto con il Partito Socialista Italiano (PSI). Nato ail 16 giugno 1938, a 20 annisi iscrisse al PSI di cui

