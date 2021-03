Dopo Figliuolo e Curcio, Draghi è pronto ad aprire il dossier Cdp: in nomi in lizza (Di venerdì 5 marzo 2021) Delle nomine sulle partecipate pubbliche non si parla almeno sino al prossimo mese di aprile: questo è il mantra che viene da Palazzo Chigi. Ciò detto, le manovre e i posizionamenti intorno alle aziende “gioielli di famiglia” il cui management è di prossima scadenza sono in pieno corso. Della Rai si è qui già detto giorni fa (e c’è chi aggiunge che il flop enorme che si profila per Sanremo potrebbe accelerare il cambiamento – al vertice di Rai 1 ma non solo – con buona pace di chi spera in improbabili proroghe dei vertici). Ma il vero boccone grosso è la Cdp: Cassa depositi e prestiti, dove la poltrona dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo è considerata sempre più traballante. Palermo negli ultimi tempi era diventato il vero emblema del “contismo” al potere, forse ancor più di Arcuri o dello stesso Vecchione ai Servizi (tutti prontamente sostituiti). Tanti i ... Leggi su tpi (Di venerdì 5 marzo 2021) Dellene sulle partecipate pubbliche non si parla almeno sino al prossimo mese di aprile: questo è il mantra che viene da Palazzo Chigi. Ciò detto, le manovre e i posizionamenti intorno alle aziende “gioielli di famiglia” il cui management è di prossima scadenza sono in pieno corso. Della Rai si è qui già detto giorni fa (e c’è chi aggiunge che il flop enorme che si profila per Sanremo potrebbe accelerare il cambiamento – al vertice di Rai 1 ma non solo – con buona pace di chi spera in improbabili proroghe dei vertici). Ma il vero boccone grosso è la Cdp: Cassa depositi e prestiti, dove la poltrona dell’amministratore delegato Fabrizio Palermo è considerata sempre più traballante. Palermo negli ultimi tempi era diventato il vero emblema del “contismo” al potere, forse ancor più di Arcuri o dello stesso Vecchione ai Servizi (tutti prontamente sostituiti). Tanti i ...

Giorgiolaporta : #Draghi sta smontando, pezzo dopo pezzo, la giostra di #Conte. Dopo #Gualtieri e #Borrelli oggi tocca ad #Arcuri. U… - contu_f : @AnnalisaChirico il problema non sono i vaccini che mancano ma il piano vaccinale, speriamo che ora con Figliuolo l… - raffinerie : RT @luciodigaetano: Figliuolo ha gestito la logistica in Kosovo subito dopo una guerra devastante portando aiuto concreto a popolazioni str… - il_Giangi : '#Figliuolo è un apprendista in confronto agli ingegneri di #Amazon' ha detto #Crisanti, che invece da vero esperto… - RobertoMattiaz1 : RT @luciodigaetano: Figliuolo ha gestito la logistica in Kosovo subito dopo una guerra devastante portando aiuto concreto a popolazioni str… -