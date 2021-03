Differenza Donna e Ferrovie dello Stato insieme contro la violenza di genere

Leggi su dire

(Di venerdì 5 marzo 2021) ROMA – Lungo i binari delle stazioni italiane corre da oggi un nuovo treno, fatto di accoglienza e nuove opportunità per donne, bambine e bambini in uscita dalla violenza. A farlo sfrecciare sono l’ong Differenza Donna, impegnata da oltre trent’anni nel contrasto alla violenza di genere, e Ferrovie dello Stato, tra i maggiori gruppi industriali italiani, che insieme lanciano la campagna ‘Ogni donna che vince la violenza, cambia il mondo’, presentata oggi in una diretta Facebook e nata dal progetto che in un anno garantirà in due case di Roma sequestrate alla criminalità organizzata accoglienza a 74 donne e 148 minori in fuga dalla violenza.