De Zerbi | “Non rischierò Berardi | in tanti sono usciti malconci dalla sfida col Napoli”

Nella conferenza stampa di presentazione della sfida contro l'Udinese, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha parlato così degli infortunati: "sono fermi Bourabia, Boga e Chiriches. Poi vediamo domani mattina chi è uscito malconcio dalla gara di mercoledì e se ci sarà qualche rischio non lo prenderò, quantomeno con Berardi che rientra da un infortunio abbastanza lungo, lo stesso Caputo e Defrel, Rogerio ha preso una botta, Muldur è uscito molto stanco dalla partita di mercoledì sera ma chi non ha giocato contro il Napoli è pronto per far bene domani". Foto: Twitter Sassuolo

