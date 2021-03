DayDreamer – Le Ali del Sogno, anticipazioni dell’8 marzo: Sanem aggredisce Can (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuova settimana di programmazione di DayDreamer – Le Ali del Sogno Riparte una nuova settimana di programmazione per DayDreamer – Le Ali del Sogno, la soap opera turca con Cana Yaman e Demet Ozdemir. A quanto pare il destino sembra non aver pietà per l’amore il fotografo e la scrittrice. Infatti, quest’ultimi saranno ancora una volta messi alla prova nei prossimi appuntamenti. Negli episodi che vedremo di recente, inizialmente li vedrete riavvicinarsi con un fatto al quanto divertente, ma purtroppo immediatamente dopo Yigit spezzerà quello che sembrava fosse un riavvicinamento. Cosa accadrà nella puntata prevista per lunedì 8 marzo 2021? Nel prosieguo dell’articolo troverete gli spoiler dettagliati. Sanem aggredisce Can convinta che sia un orso Le ... Leggi su kontrokultura (Di venerdì 5 marzo 2021) Nuova settimana di programmazione di– Le Ali delRiparte una nuova settimana di programmazione per– Le Ali del, la soap opera turca con Cana Yaman e Demet Ozdemir. A quanto pare il destino sembra non aver pietà per l’amore il fotografo e la scrittrice. Infatti, quest’ultimi saranno ancora una volta messi alla prova nei prossimi appuntamenti. Negli episodi che vedremo di recente, inizialmente li vedrete riavvicinarsi con un fatto al quanto divertente, ma purtroppo immediatamente dopo Yigit spezzerà quello che sembrava fosse un riavvicinamento. Cosa accadrà nella puntata prevista per lunedì 82021? Nel prosieguo dell’articolo troverete gli spoiler dettagliati.Can convinta che sia un orso Le ...

