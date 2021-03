Ciclismo | frattura al polso per Gianni Moscon | 40 giorni di tutore | salterà Strade Biacnhe e Sanremo

(Di venerdì 5 marzo 2021)si è purtroppoto un, come ha rivelato egli stesso alla Gazzetta dello Sport. Il corridore trentino era caduto domenica scorsa alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne e mercoledì non aveva preso parte al Trofeo Laigueglia. L’alfiere della Ineos Grenadiers dovrà portare unper una quarantina die, come ha rivelato il direttore sportivo Dario Cioni alla rosea, il corridore dovrà saltare leBianche e la Milano-, i due grandi appuntamenti del mese di marzo. La stagione delle Classiche di primavera sarà purtroppo condizionata da questo incidente ed è proprio un peccato perché il 26enne sta cercando di riemergere dopo un paio di stagioni molto complicate. Foto: Valerio Origo

OA Sport

Gianni Moscon si è purtroppo fratturato un polso, come ha rivelato egli stesso alla Gazzetta dello Sport. Il corridore trentino era caduto domenica scorsa alla Kuurne-Bruxelles-Kuurne e mercoledì non ...