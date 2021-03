Charisma Carpenter | Ho fin troppa familiarità con gli abusi fisici e mentali

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 5 marzo 2021) In un lungo intervento,ringrazia coloro che l'hanno sostenuta, ma invita a sostenere le vittime dinel modo giusto a e farle lavorare perché la paura di perdere tutto è ciò che spinge a tacere.si è detta "sopraffatta" dalla risposta alle accuse mosse contro il creatore Buffy - L'ammazzavampiri e Angel Joss Whedon, scrivendo un lungo intervento per Hollywood Reporter in cui confessa di avere fincon glia causa di traumi subiti in passato. "La verità è che anche se l'onda di commenti e chiamate che ho ricevuto era motivata da buone intenzioni, molti messaggi non erano appropriati. Mi sono resa conto che molti non sanno come supportare ...