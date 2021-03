Canzoni Sanremo 2021, radio: ecco la classifica delle più ascoltate (Di venerdì 5 marzo 2021) In tempo reale, la classifica di EarOne che calcola i passaggi in radio e televisione dei brani del Festival di Sanremo 2021. Al primo posto troviamo “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino. In seconda posizione Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”. Terzo posto per Irama con la “Genesi del tuo colore”. Canzoni Sanremo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 5 marzo 2021) In tempo reale, ladi EarOne che calcola i passaggi ine televisione dei brani del Festival di. Al primo posto troviamo “Musica leggerissima” di Colapesce e Dimartino. In seconda posizione Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”. Terzo posto per Irama con la “Genesi del tuo colore”.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

