Cade sulla spesa e i vetri le tagliano la gola: muore 45enne

Tragico incidente per una donna di 45 anni. Inciampata sulle bottiglie nella borsa della spesa, i vetri le hanno trafitto la giugulare, ed è morta dissanguata Nessuno sa ancora darsi pace per la scomparsa di Susan Woods, 45enne inglese. La sua morte è frutto di un tragico quanto incredibile incidente avvenuto a Maghull, vicino a L'articolo proviene da YesLife.it.

