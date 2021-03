Bersani a De Angelis su La7 | “Non sono io a dover giustificare sostegno a Conte È lei che mi deve dire perché lo massacravate tutti i santi giorni”

(Di venerdì 5 marzo 2021) Duro scontro a “Piazzapulita” (La7) tra il deputato di LeU Pier Luigie il vicettore dell’Huffington Post, Alessandro De. Il giornalista attribuisce alle dichiarazioni del segretario dimissionario del Pd, Nicola Zingaretti, l’apprezzamento di certa area progressista nei confronti di Giuseppe, come è emerso nei recenti sondaggi.non ci sta: “valutazioni oniriche. Ma di cosa stiamo parlando? Quindiha preso popolaritàil Pd ha detto che è bravo? Ma se avesse detto che era cattivo,avrebbe avuto ancora più popolarità, te lo dico io. Adesso risulta chece lo siamo inventati noi.è andato avanti per forza propria. Non è un abusivo. ...

'Io tutta questa sinistra non l'ho vista'. Alessandro De Angelis di HuffingtonPost mette in clamoroso imbarazzo Pierluigi Bersani a Piazzapulita, su La7. E l'ex segretario del Pd, oggi Articolo 1, si mangia le unghie e ascolta con gli occhi 'pallati', ...