Beatrice Venezi ad Amadeus: sono “direttore d’orchestra” e non “direttrice” (Di venerdì 5 marzo 2021) La precisazione della direttrice (ah, no: direttore) d’orchestra Beatrice Venezi arriva sul palco dell’Ariston di Sanremo durante il festival di Amadeus. E si inserisce nell’eterno (ormai) discorso sul femminile dei nomi delle professioni che nel corso della storia hanno assunto il genere maschile e non quello femminile. Ed è stato così per un semplice motivo: nel corso della storia la stragrande maggioranza di queste figure professionali sono state ricoperte da uomini. E quindi: il sindaco, il ministro, e via così. Ma poi negli anni (per fortuna) le cose son cambiate, e anche le donne hanno iniziato a ricoprire ruoli e incarichi di spessore nella società. E quindi, è giusto cambiare il nome del sostantivo e declinarlo al femminile? C’è chi dice di sì, chi di no. Noi ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) La precisazione della(ah, no:arriva sul palco dell’Ariston di Sanremo durante il festival di. E si inserisce nell’eterno (ormai) discorso sul femminile dei nomi delle professioni che nel corso della storia hanno assunto il genere maschile e non quello femminile. Ed è stato così per un semplice motivo: nel corso della storia la stragrande maggioranza di queste figure professionalistate ricoperte da uomini. E quindi: il sindaco, il ministro, e via così. Ma poi negli anni (per fortuna) le cose son cambiate, e anche le donne hanno iniziato a ricoprire ruoli e incarichi di spessore nella società. E quindi, è giusto cambiare il nome del sostantivo e declinarlo al femminile? C’è chi dice di sì, chi di no. Noi ...

Raiofficialnews : “Mi sento un po’ una madrina per le Nuove Proposte che ho seguito a #SanremoGiovani. Con le loro aspettative e amb… - davidemaggio : Dio benedica Beatrice Venezi e questo calcio al politicamente corretto #DirettoredOrchestra #Sanremo2021 - ElisaDospina : Perché se ne va Beatrice Venezi? Non poteva star tutta la sera? Brava, bella, preparata ... #sanremo2021 - giuliaprivato : RT @borraccino_: Beatrice Venezi voleva dire qualcos'altro e stava prendendo iniziativa con un ''anzi...'', ma Amadeus va avanti come un tr… - giuliaprivato : RT @borraccino_: Beatrice Venezi in cinque secondi fa il giro tra italiano, inglese, russo e francese. Come non amarla #Sanremo2021 https:/… -