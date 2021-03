Barbara Palombelli | sapete quanti figli ha? Una di loro è un’ex gieffina | incredibile retroscena

Leggi su altranotizia

(Di venerdì 5 marzo 2021)ha? Una diha partecipato al Grande Fratello, ecco tutti isulla famiglia della giornalista.ha? Non tutti conoscono questoè una giornalista e conduttrice televisiva che non ha certamente bisogno di presentazioni. Attualmente è in tv con Forum, programma che presenta da ormai 8 anni, e Stasera Italia, di cui è al timone dal 2018. Nel suo passato, però, ci sono tantissimi altri programmi importanti, da Domenica In a Matrix, passando per Quarto Grado e tanti altri. Da non dimenticare, inoltre, la conduzione del Tg ...