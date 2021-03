Banca Farmafactoring diventa BFF Bank dopo fusione con DEPObank

(Di venerdì 5 marzo 2021) (Teleborsa) –ha reso noto che in data odierna è divenuta efficace laper incorporazione di DEPODepositaria Italiana e il cambio di denominazione in BFF. Le attività di business di DEPOsono confluite in una divisione autonoma all’interno di BFF. BFF ha emesso 14.043.704 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso, assegnate a Equinova (principale azionista dellaacquisita) sulla base del rapporto di concambio pari a 4,2233377 azioni BFF per ogni azione DEPO, per un totale di 76 milioni di euro.questo aumento di capitale, Equinova detiene il 7,6% di BFF, con il management di BFF al 5,7% e un flottante – calcolato sul totale delle ...

