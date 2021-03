Ascolti tv 4 marzo digital e pay | Masterchef incorona Aquila col 4 | 44% L’Inter non raggiunge la Juve Real Time batte Iris

(Di venerdì 5 marzo 2021)gruppi: Altre Rai 5,6% nela giornata e 4,4% in prima serata; Altre Mediaset 6% e 5,7% C’era la terza serata del Festival di Sanremo a rendere anomala e speciale l’offerta generalista di giovedì 4. Su Sky, invece, andava in onda un confronto interno pesante: nella serata della finale di, infatti, la terza giornata del turno infrasettimanale della Serie A ha proposto Parma-Inter. Martedì,ntus-Spezia su Sky aveva riscosso oltre 1,250 milioni di spettatori ed il 4,3%. Mercoledì il complesso di tutte le partite trasmesse su Sky e Dazn1 aveva fatto 1,3 milioni e 4,5% di share. Ieri la vittoria degli uomini di Antonio Conte per due a uno ha avuto 1,060 milioni di spettatori e il 3,7%. Vince Francesco, 71% di permanenza In parziale concorrenza col ...

Glidella finale di Sanremo 2021 sono in risalita rispetto a quelli della quinta serata . L'appuntamento del 6che ha decretato i Maneskin vincitori dell'edizione ha ottenuto una media ...2021 - 12:15 - Gaia Ammirati Sostieni ImperiaPost con una piccola donazione Aiutateci ad ...Recupera in finale la 71esima edizione del Festival di Sanremo dal punto di vista degli, ...