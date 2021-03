Acli Roma: assistite 900 donne in un anno di pandemia (Di venerdì 5 marzo 2021) Roma – “Nell’ultimo anno, segnato in modo particolare dalla pandemia e dai problemi a essa collegati, le Acli di Roma e provincia sono state accanto in modo particolare alle donne, supportandole e sostenendole principalmente in quattro ambiti di intervento: l’esigibilita’ dei diritti, aiuti materiali, il lavoro e il contrasto di ogni forma di violenza”. E’ quanto si legge nella nota Acli Roma in particolare, grazie al segretariato sociale aperto proprio all’inizio dell’emergenza Covid, nonche’ ai servizi di CAF e Patronato delle Acli di Roma, in un anno “sono state oltre 500.000 le persone che hanno chiesto aiuto, di cui il 66% donne.” “Gli ambiti principali delle ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 5 marzo 2021)– “Nell’ultimo, segnato in modo particolare dallae dai problemi a essa collegati, ledie provincia sono state accanto in modo particolare alle, supportandole e sostenendole principalmente in quattro ambiti di intervento: l’esigibilita’ dei diritti, aiuti materiali, il lavoro e il contrasto di ogni forma di violenza”. E’ quanto si legge nella notain particolare, grazie al segretariato sociale aperto proprio all’inizio dell’emergenza Covid, nonche’ ai servizi di CAF e Patronato delledi, in un“sono state oltre 500.000 le persone che hchiesto aiuto, di cui il 66%.” “Gli ambiti principali delle ...

