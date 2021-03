A casa non basta la "vigile attesa"Il Tar sconfessa l'Aifa: SENTENZA (Di venerdì 5 marzo 2021) Clamorosa SENTENZA ieri del Tar del Lazio, che ha sconfessato la linea Aifa che in una nota del 9 dicembre 2020 diceva "Tachipirina e vigile attesa" per curare il Covid a casa. Ora è stata invece accolta l'istanza cautelare promossa dai medici del Comitato Cura Domiciliare Cvoid-19 nei confronti del ministero della Salute e di Aifa. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 5 marzo 2021) Clamorosaieri del Tar del Lazio, che hato la lineache in una nota del 9 dicembre 2020 diceva "Tachipirina e" per curare il Covid a. Ora è stata invece accolta l'istanza cautelare promossa dai medici del Comitato Cura Domiciliare Cvoid-19 nei confronti del ministero della Salute e di. Segui su affaritaliani.it

