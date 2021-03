A Bologna autobus gratis per i senza fissa dimora (Di venerdì 5 marzo 2021) BOLOGNA – In Emilia-Romagna dal 2021 i senza fissa dimora potranno viaggiare in autobus con un abbonamento ‘speciale’ dedicato a loro, a prezzo ultra-scontato. E il Comune di Bologna è già pronto a partire. Martedì prossimo, 9 marzo, la Giunta Merola dovrebbe approvare la delibera che applica la misura regionale. Leggi su dire (Di venerdì 5 marzo 2021) BOLOGNA – In Emilia-Romagna dal 2021 i senza fissa dimora potranno viaggiare in autobus con un abbonamento ‘speciale’ dedicato a loro, a prezzo ultra-scontato. E il Comune di Bologna è già pronto a partire. Martedì prossimo, 9 marzo, la Giunta Merola dovrebbe approvare la delibera che applica la misura regionale.

Marco_antifa : @Nicoletta7692 Ogni tanto succede anche bologna... In alcune fermate dell'autobus. ?? - rep_bologna : Bologna, aggredisce un carabiniere sull'autobus: arrestato [aggiornamento delle 12:06] - francescocipe : @Fra_tante3 Bologna già da oggi.... Più facile chiudersi in casa che fare qualcosa di utile, tipo aumentare gli aut… - cla__74 : RT @SempreCler: Salgo in autobus e ci sono due signore che mangiano il gelato. Qui Bologna da domani zona rossa ????????? - CuocoFiorellino : RT @SempreCler: Salgo in autobus e ci sono due signore che mangiano il gelato. Qui Bologna da domani zona rossa ????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna autobus Flessibile, integrato, sicuro e digitale, il trasporto pubblico locale presenta le linee guida per il prossimo triennio ...urbana per un totale di oltre 120 milioni di euro che interessano le città di Ferrara e Bologna e ... Sul parco autobus , dopo i 600 finanziati nel quinquennio appena trascorso (circa il 20% della flotta ...

Trasporti, In Emilia - Romagna bus gratis per gli under 19 ma con tetto Isee Avrà uno sbarramento di reddito l'abbonamento gratis all'autobus per gli studenti da 14 a 19 anni in Emilia - Romagna. A spiegarlo oggi in commissione Mobilità del Comune di Bologna è Roberta Morici, dirigente della Regione...

Bologna, aggredisce un carabiniere sull'autobus: arrestato La Repubblica Autobus gratis ai senza dimora, a Bologna si parte In Emilia-Romagna dal 2021 i senza fissa dimora potranno viaggiare in autobus con un abbonamento "speciale" dedicato a loro, a prezzo ultra-scontato. E il Comune di Bologna è già pronto a partire ...

Trasporti, In Emilia-Romagna bus gratis per gli under 19 ma con tetto Isee Avrà uno sbarramento di reddito l'abbonamento gratis all'autobus per gli studenti da 14 a 19 anni in Emilia-Romagna. A spiegarlo oggi in commissione Mobilità del Comune di Bologna è Roberta Morici, di ...

...urbana per un totale di oltre 120 milioni di euro che interessano le città di Ferrara ee ... Sul parco, dopo i 600 finanziati nel quinquennio appena trascorso (circa il 20% della flotta ...Avrà uno sbarramento di reddito l'abbonamento gratis all'per gli studenti da 14 a 19 anni in Emilia - Romagna. A spiegarlo oggi in commissione Mobilità del Comune diè Roberta Morici, dirigente della Regione...In Emilia-Romagna dal 2021 i senza fissa dimora potranno viaggiare in autobus con un abbonamento "speciale" dedicato a loro, a prezzo ultra-scontato. E il Comune di Bologna è già pronto a partire ...Avrà uno sbarramento di reddito l'abbonamento gratis all'autobus per gli studenti da 14 a 19 anni in Emilia-Romagna. A spiegarlo oggi in commissione Mobilità del Comune di Bologna è Roberta Morici, di ...