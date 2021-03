Zingaretti si è dimesso | “Al Pd si parla solo di poltrone | mi vergogno”

(Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar – “Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente”. Nicolarassegna così le dimissioni da segretario del Partito Democratico, con un post sulla propria pagina Facebook in cui attacca a gamba tesa i nemici interni. “Lo stillicidio non finisce. Miche nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parlidie primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni”, tuonalascia: “Visto che il bersaglio sono io, mi dimetto” “Sono stato eletto proprio due anni fa. Abbiamo salvato il Pd e ora ce l’ho messa tutta per spingere il gruppo ...

... suo "secondo datore di lavoro", dopo il Parlamento cui è stato eletto, non si sia ancora...della sincerità del ringraziamento di Renzi per l'abbraccio a distanza ricevuto da Nicolaha scelto di chiedere le dimissioni solo a De Micheli e non a Orlando, una scelta chiara ... Perché Orlando non si è? Questo non lo so, già fare il ministro del Lavoro è complicato, ...Lo stillicidio non finisce – scrive Zingaretti nel post su Facebook -. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone “Nelle prossime ore scrivero’ alla ...«Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie». Lo scrive su Facebook Nicola ...