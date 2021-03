Zingaretti si dimette da segretario del Pd

(Di giovedì 4 marzo 2021) ROMA – Nicola Zingaretti lascia la guida del Partito democratico: non sarà più lui segretario. “Visto che il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione. Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità. Nelle prossime ore scriverò alla Presidente del partito per dimettermi formalmente. L’Assemblea Nazionale farà le scelte più opportune e utili. Io ho fatto la mia parte, spero che ora il Pd torni a parlare dei problemi del Paese e a impegnarsi per risolverli. A tutte e tutti, militanti, iscritti ed elettori un immenso abbraccio e grazie. Ciao a tutte e tutti, a presto”, annuncia Zingaretti su facebook. “STILLICIDIO SU POLTRONE, MI VERGOGNO”

siprima del Congresso? "È una scemenza" / 4. L'impegno di Draghi per i più svantaggiati riguarda donne e giovani. Ma non i migrantiha scelto di chiedere le dimissioni solo a De Micheli e non a Orlando, una scelta chiara ... Lui ha risposto che lui non siperché il segretario ha chiesto di non farlo. C'è il ...Lo scrive su Facebook Nicola Zingaretti annunciando le dimissioni da segretario Pd. «Visto che il bersaglio sono io, per amore dell’Italia e del partito, non mi resta che fare l’ennesimo atto ...«Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie». Lo scrive su Facebook Nicola ...