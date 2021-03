Vaccini agli over 80, a Vizzolo Predabissi è partita la campagna (Di giovedì 4 marzo 2021) Vizzolo Predabissi (Milano) " E' stata una nonnina di 99 anni , la prima della tornata di oggi, 4 marzo, a fare da apripista alle vaccinazioni anti Covid al centro socio - culturale di Vizzolo ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 4 marzo 2021)(Milano) " E' stata una nonnina di 99 anni , la prima della tornata di oggi, 4 marzo, a fare da apripista alle vaccinazioni anti Covid al centro socio - culturale di...

