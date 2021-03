Ultime Notizie Roma del 04-03-2021 ore 20 | 10

(Di giovedì 4 marzo 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera della redazione Gabriella Luigi in studio Zingaretti annuncia le dimissioni da segretario del PD mi vergogno che nel Partito Democratico da 20 giorni si parli solo di poltrone primarie visto che il bersaglio sono io per amore dell’Italia del party non mi resta che fare l’ennesimo atto per sbloccare la situazione ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità nelle prossime ore scriverò la presidente del partito per dimettermi formalmente l’assemblea sennò le parole scelte più opportune utili scrive su Facebook Zingaretti l’Italia è il primo paese dell’Unione Europea rifiutare l’export delle dosi di vaccini di astrazeneca secondo quanto si apprende a Bruxelles e venerdì le autorità italiane hanno notificato alla commissione europea la decisione di bloccare l’export di una partita di 250.000 dosi di vaccini ...

Continua l'impegno della Gori per la salvaguardia dell'ambiente e il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. Il contrasto agli scarichi industriali ha già portato a importanti risultati ...Essere un malato oncologico non è certamente una passeggiata, soprattutto se ad essere colpiti sono i giovani ragazzi. A Napoli però, all' Ospedale Santobono Pausillipon , si cerca di curare i ...Dal passaporto vaccinale ad app studiate per viaggiare, i governi e le compagnie aeree stanno tentando di salvare la stagione turistica 2021. Se per quanto riguarda la Pasqua in arrivo le ...Verificare la possibilità di somministrare il vaccino Astrazeneca anche agli over 65 come già avviene in altri Paesi e utilizzare tutte le dosi a disposizione senza badare alle ...