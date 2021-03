Traffico Roma del 04-03-2021 ore 18:30 (Di giovedì 4 marzo 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono trafficate tutte le principali arterie stradali in uscita dalla città in particolare a Roma no code sulla Cassia da via Monte peloso la Giustiniana verso la Storta incolonnamenti anche sulla Salaria dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe proprio sulla tangenziale verso San Giovanni code da Corso Francia la Salaria e da via dei Monti Tiburtini sino alla rampa di ingresso per la A24 sul percorso Urbano della A24 Ci sono code in uscita dalla città da via Filippo Fiorentini sino a Tor Cervara sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Cassia bis alla Salaria dalla Nomentana alla Prenestina e dalla Pontina a Parco de’ Medici in esterna code a tratti dalla Colombo alla Romanina code per la sulla viadotto della Magliana da via ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 4 marzo 2021) LuceverdeBuon pomeriggio per ritrovarti dalla redazione in studio Daniele guerrisi sono trafficate tutte le principali arterie stradali in uscita dalla città in particolare ano code sulla Cassia da via Monte peloso la Giustiniana verso la Storta incolonnamenti anche sulla Salaria dalla tangenziale all’aeroporto dell’Urbe proprio sulla tangenziale verso San Giovanni code da Corso Francia la Salaria e da via dei Monti Tiburtini sino alla rampa di ingresso per la A24 sul percorso Urbano della A24 Ci sono code in uscita dalla città da via Filippo Fiorentini sino a Tor Cervara sul raccordo in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Cassia bis alla Salaria dalla Nomentana alla Prenestina e dalla Pontina a Parco de’ Medici in esterna code a tratti dalla Colombo allanina code per la sulla viadotto della Magliana da via ...

