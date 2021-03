Stop cashback | più risorse ai ristori Lo chiede Giorgia Meloni a Draghi

VELOSPORT1960 : La presidente di Fratelli d'Italia: 'Ci auguriamo che la sua concretezza prevalga, e che sia così possibile modific… - infoitinterno : Cashback: Meloni scrive a Draghi, 'stop e destinare risorse a ristori' (2) - zener76 : Quando il populismo sfonda il muro dell'onestà. - infoitinterno : Cashback, Meloni scrive a Draghi: 'Stop e destinare risorse a ristori' - TelevideoRai101 : Meloni:stop cashback,risorse ai ristori -

Ultime Notizie dalla rete : Stop cashback

E numeri sempre in crescita registra anche ilsu cui Pago Pa, spiega il sottosegretario al Mef Cecilia Guerra, sta portando avanti un monitoraggio per arrivare senz'altro alla correzione ...fino a giugno. È una delle misure contenute nel ' decreto Sostegno ' e perché veda la luce ... E numeri sempre in crescita registra anche ilsu cui Pago Pa, spiega il sottosegretario al Mef ...Nel dl Sostegno cambia il meccanismo dei ristori: andranno a chi ha perso almeno un terzo del fatturato, indipendentemente dal settore ...Le risorse del cashback ammontano quasi a 5 miliardi. Giorgia Meloni chiede che vengano inserite nel prossimo decreto per i ristori ...