“So che sei arrivato in Italia su un barcone”: epica gaffe della Bortone con Ermal Meta. Gelo in studio (Di giovedì 4 marzo 2021) «So che sei arrivato in Italia su un barcone»: ma, come quasi tutti sanno, non è così. Clamorosa gaffe della Bortone con Ermal Meta. Il web si sganascia. Anche se il diretto interessato replica con flemma olimpica e grande garbo. Certo, magari il cantante, visti i successi recenti. Il plauso della critica che arriva sempre puntuale. E, soprattutto, il primo posto conquistato nella classifica provvisoria di gradimento della giuria demoscopica, subito dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston, si aspettava qualcosina di meglio. Di più originale. E soprattutto, di più appropriato. E invece, intervistato da Serena Bortone nello spazio dedicato a Sanremo dal talk show di Raiuno che conduce con successo, ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 4 marzo 2021) «So che seiinsu un»: ma, come quasi tutti sanno, non è così. Clamorosacon. Il web si sganascia. Anche se il diretto interessato replica con flemma olimpica e grande garbo. Certo, magari il cantante, visti i successi recenti. Il plausocritica che arriva sempre puntuale. E, soprattutto, il primo posto conquistato nella classifica provvisoria di gradimentogiuria demoscopica, subito dopo la sua esibizione sul palco dell’Ariston, si aspettava qualcosina di meglio. Di più originale. E soprattutto, di più appropriato. E invece, intervistato da Serenanello spazio dedicato a Sanremo dal talk show di Raiuno che conduce con successo, ...

