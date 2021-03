Scuola, Bianchi: 'La Dad resterà anche dopo la pandemia. E' un patrimonio che non va disperso' (Di giovedì 4 marzo 2021) ' La Scuola non è solo importante è il cuore e il battito della comunità . Io sono qui. Per anni la è stata quasi considerata un mondo a parte, oggi ne stiamo parlando tutti, tutti ci rendiamo conto ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) ' Lanon è solo importante è il cuore e il battito della comunità . Io sono qui. Per anni la è stata quasi considerata un mondo a parte, oggi ne stiamo parlando tutti, tutti ci rendiamo conto ...

Radio3tweet : È stata la prima donna nera a frequentare una scuola per soli bianchi, la prima a entrare al dipartimento sul volo… - blogsicilia : #notizie #sicilia Bianchi “La variante Covid ci ha costretti a chiudere la scuola” - - MadeleineSprin8 : RT @Radio1Rai: ??Dopo l'emergenza la #scuola torna in presenza ma facendo tesoro delle nuove tecnologie. Per recuperare i contenuti fino al… - lifestyleblogit : Scuola, Bianchi: 'Percorsi individuali, non tutti in classe fino al 30 giugno' - - VaniaToni1 : L’obiettivo è offrire occasioni di socialità e recupero delle competenze. Il ministro #Bianchi: “Apriremo una… -