Sassuolo-Napoli | pagelle Insigne e Zielinski provano a far dimenticare le scelte di Gattuso

(Di giovedì 4 marzo 2021) Ledi3-3 di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia MERET. Stasera, Ilaria, la partita del giovane Meret è un circo equestre che equivale a un romanzo di formazione. Ce ne sarebbe da scrivere. C’è tutto: dall’incomunicabilità tra generazioni (lui e il Serbo disastroso) alla sacra fortuna che aiuta i talenti (Santa Traversa e San Palo), per finire al coraggio dell’incoscienza (quel contrasto con Caputo) e al rigore patito all’ultimo secondo (la vita è anche disincanto leopardiano). Mettici quella doppia parata in extremis sulla linea e il quadro è completo – 6 In mezzo un paio di salvataggi con i piedi, un paio di lanci lunghi di quelli che ti fanno pensare che c’è vita anche oltre al costruzione dal basso e anche un paio di buone costruzioni dal basso che dimostrano che il ragazzo sta lavorando davvero tanto – ...

'Squadra di m***a' , urla Insigne, e non è chiaro se si riferisca al Sassuolo o al Napoli, ma il sospetto che parli della propria è fortissimo. Il calciatore ha tirato calci a una bottiglietta d'... Lorenzo Insigne è apparso molto nervoso al termine della gara Sassuolo-Napoli, non ha ha gradito il pareggio arrivato all'ultimo secondo. Tra rigori, rovesci e sei gol, con rimpianti e amarezza, errori e inutili falli, la luce per il Napoli è data dall'asse Lorenzo Insigne-Giovanni Di Lorenzo. La loro è ...