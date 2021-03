Sanremo2021 | le novità dal mondo dei bookmaker

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di giovedì 4 marzo 2021) Durante la seconda serata diabbiamo avuto la prima classifica ufficiale. La fusione delle due classifiche delle giuria demoscopica mostrate negli ultimi due giorni hanno portato alla nascita di una top generale che vede in vetta Ermal Meta con la sua romantica “Un Milione di Cose da Dirti”. Al secondo posto troviamo Annalisa con “Dieci” e al seguito Irama (rimasto in gara dopo il caso di contagio nello staff) con la sua “La Genesi del tuo Colore”. La giuria demoscopica è composta da 300 individui assidui consumatori di musica che esprimono il proprio parere attraverso un indice di gradimento. La classifica parziale non è stata particolarmente apprezzata dal pubblico a casa che ha mostrato il proprio dissenso facendo rumore sui social. Come va neldelle scommesse? I risultati di ieri hanno portato ad una leggera mutazione del ...