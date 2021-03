Sanremo, il discorso di Elodie: “Non serve sentirsi all’altezza delle cose, l’importante è farle” (Di giovedì 4 marzo 2021) Elodie, 30 anni, cantante. Conduttrice della 71esima edizione del Festival di Sanremo nella sua seconda serata. All’1.15 di notte, quando ormai tutti gli artisti si sono già esibiti sul palco e rimane solo da leggere la classifica provvisoria dei secondi tredici cantanti della competizione, conquista la scena sull’Ariston. Si commuove ancor prima di iniziare a parlare, perché sa che dovrà raccontare le sue origini, la sua infanzia complicata in un quartiere periferico (e difficile) di Roma Nord. Gli occhi lucidi e inizia a parlare. Io vengo da un quartiere popolare di Roma. Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto. E non parlo solo delle provazioni materiali. Non avere l’acqua calda, non riuscire a pagare le bollette. Parlo del coraggio e della voglia di sognare. Ho sempre voluto fare questo mestiere nella vita, ma mi ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021), 30 anni, cantante. Conduttrice della 71esima edizione del Festival dinella sua seconda serata. All’1.15 di notte, quando ormai tutti gli artisti si sono già esibiti sul palco e rimane solo da leggere la classifica provvisoria dei secondi tredici cantanti della competizione, conquista la scena sull’Ariston. Si commuove ancor prima di iniziare a parlare, perché sa che dovrà raccontare le sue origini, la sua infanzia complicata in un quartiere periferico (e difficile) di Roma Nord. Gli occhi lucidi e inizia a parlare. Io vengo da un quartiere popolare di Roma. Il mio quartiere mi ha dato tanto e mi ha tolto tanto. E non parlo soloprovazioni materiali. Non avere l’acqua calda, non riuscire a pagare le bollette. Parlo del coraggio e della voglia di sognare. Ho sempre voluto fare questo mestiere nella vita, ma mi ...

PerLaRetorica : Dal discorso di Elodie al Festival di Sanremo. - Giampetto : è inutile, a #SANREMO2021 le novità troppo esageratamente moderne SONO IN FONDO.......e vincono le NOTE MUSICALI e… - whatwellsaid : Elodie l'unica che forse è stata in grado di farmi provare qualcosa durante un discorso di Sanremo - LuBrekker : RT @CaptaiNdundito: Il discorso di Elodie me lo sono sentito addosso in un modo assurdo. Raro momento televisivo in cui storie difficili no… - CaptaiNdundito : Il discorso di Elodie me lo sono sentito addosso in un modo assurdo. Raro momento televisivo in cui storie difficil… -