Sanremo 2021: il testo di Una ragione di più, la canzone cantata da Francesco Renga e Casadilego (Di giovedì 4 marzo 2021) Sanremo 2021: il testo di Una ragione in più, la canzone cantata da Francesco Renga e Casadilego UNA ragione DI PIÙ testo – Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2021 Francesco Renga con Casadilego canterà (cover) la canzone “Una ragione di più” di Ornella Vanoni. Ma qual è il testo del brano? Eccolo: Sai, c’è una ragione di più Per dirti che vado via Vado e porto anche con me La tua malinconia Cerco le mie mani, ti vorranno ancora Ma ci sarà chi me le tiene Oggi e domani e poi domani ancora Finché il mio cuore ce la fa Sei tu quella ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 marzo 2021): ildi Unain più, ladaUNADI PIÙ– Nel corso della terza serata del Festival diconcanterà (cover) la“Unadi più” di Ornella Vanoni. Ma qual è ildel brano? Eccolo: Sai, c’è unadi più Per dirti che vado via Vado e porto anche con me La tua malinconia Cerco le mie mani, ti vorranno ancora Ma ci sarà chi me le tiene Oggi e domani e poi domani ancora Finché il mio cuore ce la fa Sei tu quella ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - Raiofficialnews : ??La serata delle cover di #Sanremo2021?? - stanzaselvaggia : È un Sanremo sbagliato, con conduttori sbagliati in un anno in cui servivano sostanza ed empatia. Un festival in cu… - flussoitaliano : Davide Toffolo é um quadrinista e cantor de indie rock nascido em Pordenone (Friuli-Venezia Giulia). Faz parte da b… - flussoitaliano : Coma_cose é un duo di indiepop e rap, composto por Fausto Zanardelli de Gavardo (Lombardia) e Francesca Mesiano de… -