Sanremo 2021, i Maneskin accusati di plagio: la risposta definitiva dai consulenti del Festiva. Cosa hanno deciso (Di giovedì 4 marzo 2021) Da quando i Maneskin hanno cantato sul palco del Teatro Ariston 'Zitti e Buoni' sui social è iniziato un tam tam di insinuazioni su una somiglianza 'sospetta' con il brano 'F. D. T.' pubblicato nel ... Leggi su leggo (Di giovedì 4 marzo 2021) Da quando icantato sul palco del Teatro Ariston 'Zitti e Buoni' sui social è iniziato un tam tam di insinuazioni su una somiglianza 'sospetta' con il brano 'F. D. T.' pubblicato nel ...

Raiofficialnews : L’ordine di uscita dei Campioni della seconda serata di #Sanremo2021 ?? - HuffPostItalia : Sanremo 2021, i social: 'Poi arriva Loredana Bertè e capisci cosa vuol dire Big' - RaiRadio2 : «Appena ho finito di cantare la tensione è andata via e adesso ho voglia di risalire di nuovo sul palco.»… - claraboni5 : RT @kulturjam: Soffre sempre di più il nostro Marquez nelle sue pagelle. #festivaldisanremo2021 #Sanrem2021 #pagellesanremo - zazoomblog : Sanremo bene ma non benissimo: il Festival di Amadeus non decolla - #Sanremo #benissimo: #Festival -