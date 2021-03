Sanremo 2021, Al Bano promuove la ‘Felicità’ di Fedez e Francesca Michielin (Di giovedì 4 marzo 2021) “Se mi sono piaciuti Fedez e Francesca Michielin in ‘Felicità’? Fantastici ed eccentrici”. Così Al Bano, raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, commenta l’esibizione di Fedez e Francesca Michielin, che nella serata delle cover hanno presentato un medley di cui parte importante era il celebre brano ‘Felicità’ portato al successo proprio da Al Bano e Romina. E alla domanda se lo stile dei due artisti gli sia sembrato troppo ‘distante’ da quello della canzone, il cantante di Cellino San Marco risponde senza esitare: “L’artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere -dice Al Bano -io mi sono molto divertito”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 4 marzo 2021) “Se mi sono piaciutiin? Fantastici ed eccentrici”. Così Al, raggiunto telefonicamente dall’Adnkronos, commenta l’esibizione di, che nella serata delle cover hanno presentato un medley di cui parte importante era il celebre branoportato al successo proprio da Ale Romina. E alla domanda se lo stile dei due artisti gli sia sembrato troppo ‘distante’ da quello della canzone, il cantante di Cellino San Marco risponde senza esitare: “L’artista è come un pittore, ognuno ha il suo genere -dice Al-io mi sono molto divertito”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

