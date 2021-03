Regione Sicilia pensa a treno con aeroporti Trapani e Comiso

(Di giovedì 4 marzo 2021) (Teleborsa) – Laa realizzare collegamenti ferroviari con glidi-Birgi e. Lo ha detto Mimmo Turano, assessore alle Attività produttive dellana, secondo il quale “la sfida dei prossimi anni sarà quella di sfruttare le risorse che saranno messe a disposizione per le infrastrutture e la mobilità, al fine di mettere in connessione i due scali aeroportuali in vista soprattutto della ripresa del flusso turistico”. Previsto a breve un vertice tra i dirigenti delle società di gestione aeroportuale e delle Ferrovie, che coinvolgerà anche l’assessore regionaleno Marco Falcone il quale ha già avanzato al ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Enrico Giovannini e ai ...

Lapensa a realizzare collegamenti ferroviari con gli aeroporti di Trapani - Birgi e Comiso. Lo ha detto Mimmo Turano , assessore alle Attività produttive dellaSiciliana, secondo ...... come ormai abbiamo imparato, la soglia critica dopo la quale unacambia colore. Attualmente in area gialla ci sono Calabria, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia,, Valle d'...Hanno anche inscenato un funerale con tanto di ghirlanda per amplificare una situazione sicuramente particolare . Sit in dei lavoratori Asu questa mattina a ...«Oggi in Sicilia viviamo una condizione di non emergenza e questo, in un certo senso, rende più difficile l’impegno di ciascuno di noi perchè il calo di ...