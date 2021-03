Parma - Inter | le pagelle | Sanchez è il faro dei nerazzurri | Hernani ci prova

SerieA : L'@Inter rafforza il primato: 2-1 a Parma, decisivo @Alexis_Sanchez con una doppietta ?? #ParmaInter #SerieATIM… - OptaPaolo : 1 - Prima di Alexis Sánchez, l’ultimo giocatore cileno ???? a realizzare una marcatura multipla in Serie A con l’Inte… - Inter : ?? | GOL PARMA 71' - Hernani accorcia le distanze con un destro al volo ravvicinato... #ParmaInter 1?-2? ???? #FORZAINTER ???? - CalcioIN : Serie A, Parma: doppietta di Alexis Sanchez nel trionfo dell’Inter, Conte a +6 dal Milan - susydigennaro : RT @napolimagazine: PARMA - D'Aversa: 'Aver giocato così contro l'Inter ci deve far credere di più nei nostri mezzi, ma dobbiamo percepire… -

Ultime Notizie dalla rete : Parma Inter

Commenta per primo1 - 2 Assist : 17' s.t. Lukaku, 26' s.t. Pezzella Gol : 9', 17' s.t. Sanchez, 26' s.t. Hernani: Sepe; Bani, Valenti (dal 21' s.t. Busi), Osorio, Gagliolo (dal 21' s.t. Pezzella) ; ...- Non basta un gran cuore al, battuto 2 - 1 dall'nonostante la reazione gialloblù. La squadra di Roberto D'Aversa ha fatto soffrire la capolista, ma deve ancora rinviare un appuntamento con la vittoria che manca ...Parma-Inter 1-2. Primo tempo - È un brodino. L’approccio non è dei migliori, possesso palla lasciato al Parma, completamente indisturbato per via del poco pressing nerazzurro.'Atteggiamento giusto, ma non basta perché sicuramente adesso l'Inter metterà una marcia in più. Queste le parole di Jasmin Kurtic a Sky al termine del primo tempo del Tardini Noi non dovremo mollare ...