Nesli ha sparato ad un amico | il dramma atroce quando aveva solo 16 anni

Leggi su viagginews

(Di giovedì 4 marzo 2021) In un’intervista il rapperconfessa gli errori del passato: “hoper sbaglio ad un, ero un teppistello”. “Finalmente non sono più ‘il fratello di’. Anzi, pare capiti che gliela buttino là al contrario. È il contrappasso che aspettavo. Io lui non lo odiavo, ho imparato a odiarlo. Non parlarsi per una rottura, L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com