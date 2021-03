Napoli, il report da Castel Volturno: Osimhen lavoro in parte col gruppo (Di giovedì 4 marzo 2021) Napoli il report da Castel Volturno: Osimhen ha svolto lavoro parte col gruppo e parte individuale, Lozano e Petagna terapie e lavoro personalizzato L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di giovedì 4 marzo 2021)ildaha svoltocolindividuale, Lozano e Petagna terapie epersonalizzato L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

reportrai3 : Terra dei fuochi: una guerra che non trova fine e che si ripercuote sulla salute degli abitanti Domenica dalle 20.… - cn1926it : Verso #NapoliBologna, il report dell’allenamento: le condizioni di #Osimhen e #Lozano - NCN_it : SSC #NAPOLI, IL REPORT DELL'ALLENAMENTO: #OSIMHEN HA SVOLTO PARTE DEL LAVORO IN GRUPPO; TERAPIE PER #LOZANO E… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 SSC Napoli, il report da Castel Volturno. La situazione di Lozano, Osim… - Paroladeltifoso : Ssc Napoli, ecco il report dell’allenamento odierno -