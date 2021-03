(Di giovedì 4 marzo 2021): «Stiamo seguendo con la massima attenzione il tema delleai, veicolate anche attraverso la rete, perché la stampa è garanzia di circolazione delle notizie ed anche per questo è componente fondamentale della nostra democrazia: dunque non vanno sottovalutati gli atti intimidatori che devono sempre essere denunciati alle forze di polizia anche per una più efficace opera di prevenzione e contrasto di questo gravissimo fenomeno» L'articolo proviene da Firenze Post.

Viminale : Incontro al Viminale sugli #AttiIntimidatori ai #giornalisti. Crescono le minacce sul #web. #Lamorgese: 'Massima at… - FirenzePost : Minacce ai giornalisti: vertice con la ministra Lamorgese. Garantita la tutela di chi fa informazione - annaritadefeo : RT @Viminale: Incontro al Viminale sugli #AttiIntimidatori ai #giornalisti. Crescono le minacce sul #web. #Lamorgese: 'Massima attenzione a… - Rodica17957578 : RT @Viminale: Incontro al Viminale sugli #AttiIntimidatori ai #giornalisti. Crescono le minacce sul #web. #Lamorgese: 'Massima attenzione a… - Francescaglossy : RT @Viminale: Incontro al Viminale sugli #AttiIntimidatori ai #giornalisti. Crescono le minacce sul #web. #Lamorgese: 'Massima attenzione a… -

Ultime Notizie dalla rete : Minacce giornalisti

gonews

...a cinque anni e mezzo di carcere per l'aggressione a duede L'Espresso durante le commemorazioni di Acca Larentia. Le accuse in quel caso erano lesioni, rapina aggravata e. Alle ..."Stiamo seguendo con la massima attenzione il tema delleai, veicolate anche attraverso la rete, perché la stampa è garanzia di circolazione delle notizie ed anche per questo è componente fondamentale della nostra democrazia: dunque non ...Lo scorso 18 febbraio la Commissione ha condannato le accuse mosse dal premier sloveno a Lili Bayer, l'autrice di un articolo che ...Dopo l'uscita di Conte, è il solo partito che fa parlare, discutere. Orfani della comunicazione di Casalino, i giornalisti ripiegano sul Nazareno, l'isola di tutti gli smarriti. Una lode ...