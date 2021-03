Massimo Cannoletta | retroscena su Flavio Insinna | accade dietro le quinte

Leggi su youmovies

(Di giovedì 4 marzo 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Com’èlede L’Eredità? A svelarlo è stato, il campione per eccellenza: le sue parole. Come sappiamo,ha abbandonato anzitempo L’Eredità, programma che gli ha permesso di vincere 280mila euro. Nonostante non sia mai stato sconfitto, però, il pluricampione del gioco a premi di Rai Uno, infatti,