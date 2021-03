Lotteria degli scontrini | come segnalare l’esercente che non accetta il codice

(Di giovedì 4 marzo 2021) Dal 2 marzo 2021 i cittadini possonoal Fisco i negozianti che non aderiscono alla, rifiutandosi di acquisire ile impedendo così agli utenti di partecipare alla riffa di Stato. Nel sito dedicato alla, nella parte relativa alla normativa di riferimento, si legge che “a decorrere dal 1° marzo 2021, nel caso in cuial momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il, il consumatore puòtale circostanza nella sezione dedicata del portaledel sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Tali segnalazioni sono utilizzate ...

Via Maestra perde un altro negozio Parte oggi "Sbaraccando" nel centro storicoscontrini, prevale lo scetticismoInutile combattere l'evasione fiscale con il cashback, lascontrini o i pagamenti elettronici. In Italia, l'unica soluzione per impedire ai lavoratori autonomi di dichiarare tutto al ...Come si segnala il negoziante che rifiuta di acquisire il codice lotteria o nel caso di mancata emissione dello scontrino, sia cartaceo che elettronico ...I due deputati del Pd chiedono al ministro del Mef di far chiarezza sulla reale partecipazione alla lotteria degli scontrini.