Lockdown, Lombardia in ?arancione scuro? da oggi a mezzanotte: chiuse tutte le scuole, tranne i nidi (Di giovedì 4 marzo 2021) Allerta Covid, paura per i contagi. Così l?intera Lombardia da stasera va in arancione scuro. A partire da mezzanotte di oggi fino al 14 marzo la regione Lombardia sarà... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 4 marzo 2021) Allerta Covid, paura per i contagi. Così l?interada stasera va in. A partire dadifino al 14 marzo la regionesarà...

