L'Italia blocca l'export di vaccini AstraZeneca in Australia: «C'è penuria di dosi in Ue» Draghi: niente scuse per chi non sta ai patti (Di venerdì 5 marzo 2021) Il governo italiano ha proposto alla Commissione europea di bloccare l'esportazione di vaccini AstraZeneca prodotti nell'Ue verso l'Australia, e la Commissione ha dato il suo ok - vista anche la «penuria di dosi» in Europa

L'Italia blocca prima in Ue l'export dei vaccini AstraZeneca. Si tratta di 250mila dosi. E così l'Italia blocca export di 250 mila dosi di vaccino Astrazeneca diretto in Australia e prodotto qui.

