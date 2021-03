Irama fuori da Sanremo 2021, Amadeus chiede un’eccezione: la decisione spetta ai big (Di giovedì 4 marzo 2021) In queste ore c’è grosso fermento dietro il Festival di Sanremo 2021 in riferimento alla partecipazione di Irama. Il cantante si sarebbe dovuto esibire martedì 2 marzo sul palco dell’Ariston, ma non gli è stato possibile a causa del riscontro di positività al covid di un membro del suo staff. Nell’attesa che arrivassero i risultati, dunque, la sua esibizione è stata spostata. In queste ore, però, sono sopraggiunte nuove informazioni in merito all’argomento. A quanto pare, il cantante dovrebbe rinunciare alla partecipazioni, salvo una condizione. Scopriamo quale. Le parole di Irama sulla situazione Un membro dello staff di Irama è positivo al Coronavirus, pertanto, la partecipazione del cantante a Sanremo 2021 pare sia saltata. Questa mattina è sopraggiunta la notizia ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 4 marzo 2021) In queste ore c’è grosso fermento dietro il Festival diin riferimento alla partecipazione di. Il cantante si sarebbe dovuto esibire martedì 2 marzo sul palco dell’Ariston, ma non gli è stato possibile a causa del riscontro di positività al covid di un membro del suo staff. Nell’attesa che arrivassero i risultati, dunque, la sua esibizione è stata spostata. In queste ore, però, sono sopraggiunte nuove informazioni in merito all’argomento. A quanto pare, il cantante dovrebbe rinunciare alla partecipazioni, salvo una condizione. Scopriamo quale. Le parole disulla situazione Un membro dello staff diè positivo al Coronavirus, pertanto, la partecipazione del cantante apare sia saltata. Questa mattina è sopraggiunta la notizia ...

