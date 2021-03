Incidente in autostrada, Ibrahimovic: “Ecco come sono arrivato a Sanremo” (Di venerdì 5 marzo 2021) Terza puntata di Sanremo a rischio per Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante svedese del Milan è stato bloccato in autostrada da un Incidente, poi spiega come è arrivato al teatro Ariston. Zlatan… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 5 marzo 2021) Terza puntata dia rischio per Zlatan. L’attaccante svedese del Milan è stato bloccato inda un, poi spiegaal teatro Ariston. Zlatan… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

IlContiAndrea : ATTENZIONE SGUB @FQMagazineit @fattoquotidiano Zlatan #Ibrahimovic bloccato in autostrada per un incidente: risch… - lonneo90 : RT @jennifersslaugh: Sta cosa di Ibra in moto fino a Sanremo mi ha fatto ridere, ma purtroppo l'incidente in autostrada è stato mortale e u… - mic__par : RT @TuttoMercatoWeb: Ibra a Sanremo in maxi ritardo causa incidente in autostrada: ha chiesto un passaggio a un motociclista - passiondfutbol : ??#Sanremo:#Ibrahimovic ritardo a causa incidente in autostrada, ha chiesto un passaggio a un motociclista??? - HyperPixie_ : @ehiRicardo Ma l’autostrada era deserta nel video ahahahha visto che comunque Zlatan doveva arrivare tardi a Sanrem… -