Il kit contro la Covid-19 distribuito in uno Stato indiano non debella la malattia in «48 ore»

(Di giovedì 4 marzo 2021) Il 1° marzo 2021 su Facebook è stata pubblicata l’immagine di un kit medicinale accompagnata da un testo in inglese in cui si legge che il governo, «mentre il mondo è in preda alla frenesia dei vaccini», starebbe distribuendo ai propri cittadini un kit anti-19 composto da zinco picolinato, doxiciclina e ivermectina. Il kit costerebbe 2,65 dollari a persona e debellerebbe «completamente» il nuovo coronavirus Sars-CoV-2 «in circa 48 ore». Si tratta di un contenuto fuorviante che veicola una notizia falsa. Come hanno ricostruito i colleghi di Africa Check, un kit per le persone positive al nuovo coronavirus in isolamento domiciliare esiste solo nel singolodi Goa (costa ovest del Paese) e non vienedal governo centrale in tutto il Paese. Lo scorso 9 ...