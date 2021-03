Harry e Meghan: su Tv8 l’intervista di Oprah (Di giovedì 4 marzo 2021) Harry e Meghan Sky Italia ha annunciato oggi che lo speciale CBS presents Oprah With Meghan and Harry, in cui Oprah Winfrey ospiterà il Principe Harry e Meghan, Duca e Duchessa di Sussex, per una chiacchierata intima, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8. La Winfrey parlerà con Meghan, la duchessa di Sussex, in un’intervista ad ampio spettro che verterà su diversi argomenti, dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, la maternità, il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un’intensa pressione pubblica. In un secondo momento, si unirà a loro anche il Principe Harry e si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze e dei sogni per il futuro ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 4 marzo 2021)Sky Italia ha annunciato oggi che lo speciale CBS presentsWithand, in cuiWinfrey ospiterà il Principe, Duca e Duchessa di Sussex, per una chiacchierata intima, verrà trasmesso martedì 9 marzo, alle ore 21.30, su TV8. La Winfrey parlerà con, la duchessa di Sussex, in un’intervista ad ampio spettro che verterà su diversi argomenti, dal suo ingresso nella famiglia reale, al matrimonio, la maternità, il suo impegno filantropico e di come abbia gestito la sua vita sotto un’intensa pressione pubblica. In un secondo momento, si unirà a loro anche il Principee si parlerà del loro trasferimento negli Stati Uniti e delle speranze e dei sogni per il futuro ...

